بنزيمة: أنا مهاجم صريح بروح صانع ألعاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى نجم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيمة، سعادته بعد مساهمته في فوز فريقه على إسبانيول وإحراز هدفين في المباراة التي انتهت بالنتيجة 4-2، ضمن أحداث الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكر بنزيمة في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية " هذه أفضل مباراة لي هذا الموسم؟ لا أعلم.. في كل لقاء أريد تقديم أداء أفضل، وتسجيل الأهداف وصناعتها".

وأضاف "الجماهير تطالب المهاجم بتسجيل الأهداف، لكني أعتقد أنني مهاجم صريح بروح صانع ألعاب".

وتابع "نحن نسعى للسير في هذا الطريق، والاستمرار بهذا الأداء، بهذا الجوع، وعلينا أن نُظهر في كل مباراة أننا الأفضل.. نمتلك الحدة الآن، ولدينا أسلوبنا لأننا ريال مدريد".

واختتم بقوله "كل موسم يكون أكثر صعوبة، والمنافسون أقوياء جدًا".