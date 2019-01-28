مدرب سان جيرمان: نيمار لن يلحق بمواجهة مانشستر يونايتد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، توماس توخيل، عن موقف نجم فريقه البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من المشاركة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل سان جيرمان ضيفًا على المان يونايتد في ملعب أولد ترافورد، يوم 12 شباط/فبراير المقبل.

وعند سؤاله عن موقف نيمار من مواجهة الشياطين الحمر، قال توخيل، خلال تصريحات لقناة "Canal +": "سيكون من الصعب للغاية لحاق اللاعب بالمباراة".

وأضاف "لنرى مدى استجابة اللاعب للعلاج، بعد ذلك سنكون أكثر دقة بشأن موقفه".

وتطرق المدرب الألماني للحديث عن فوز فريقه على رين (4-1)، الأحد، بالجولة الـ22 من الدوري الفرنسي، حيث اعترف بصعوبة الأمور في الشوط الأول، نظرًا لدخول رين المباراة بثقة بالغة.

واعترف توخيل بأن فريقه لم يكن جاهزًا بما يكفي لخوض المباراة، مشيرًا إلى فقدان لاعبيه الكثير من الكرات في الشوط الأول.

واختتم "في الشوط الثاني، هاجمنا بكثافة وبعقلية وجودة مختلفة، لذلك كان الأداء مختلفًا وأكثر شراسة".