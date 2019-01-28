شجار كفر مندا: اعتقال 19 شابا وأضرار جسيمة بالممتلكات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة 19 شابا من قرية كفر مندا تتراوح أعمارهم بين 15 - 35 عاما، الليلة الماضية، وذلك بشبهة تورطهم في أعمال العنف وشجار بين عائلتين، على خلفية انتخابات المجلس المحلي الأخيرة.
وأجرت الشرطة تحقيقاتها مع المشتبهين بالتورط في الشجار وأعمال العنف، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في عكا، اليوم، في طلب تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيق. كما تتواصل حملة الاعتقالات لمشتبهين من كفر مندا، على خلفية الشجار العنيف.
يذكر أنه استخدمت في الشجار مفرقعات وألعاب نارية وجرى إطلاق عيارات نارية وإلقاء حجارة وإضرام النار بمنزل وعدد من السيارات الخصوصية.
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