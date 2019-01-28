انت الان تتابع تفاصيل خبر ماكرون: سجلّ حقوق الإنسان في مصر أسوأ من عهد مبارك والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 28 يناير 2019 09:51 صباحاً - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد إن وضع حقوق الإنسان في مصر أسوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أطاحت به احتجاجات شعبية في 2011.

ومثلت تصريحات ماكرون تشديداً في موقفه بعدما قال في 2017 إنه لن يقوم "بإلقاء محاضرة" على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخصوص الحريات المدنية، التي تؤكد منظمات حقوق الإنسان أنها تتآكل.

وأبلغ ماكرون الصحفيين على هامش زيارة لمصر: "أعتقد أن المثقفين والمجتمع المدني في مصر يعتبرون السياسات الحالية أشد صرامة منها في عهد مبارك"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف ماكرون "لا يمكنني أن أفهم كيف يمكنك التظاهر بضمان الاستقرار على المدى الطويل في هذا البلد، الذي كان في لب انتفاضات الربيع العربي وتذوق طعم الحرية، وتتصور أن بإمكانك الاستمرار في التشديد بما يتجاوز المقبول أو المبرر لأسباب أمنية". وتابع قائلاً: "أعتقد أنه ذلك أمر متناقض ويضر مصر نفسها".

وتضغط المنظمات غير الحكومية على ماكرون لتبني موقف حازم في مواجهة الرئيس المصري، الذي فاز في أبريل الماضي بفترة ثانية، بعدما حجَّم كل المنافسين إما عن طريق السجن أو التهديد بالاعتقال.

وذكر ماكرون أنه سيكون أكثر صراحة خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام، وسيتطرق أيضاً لذكر حالات فردية في اجتماعات مغلقة. ومن المقرر أن يلتقي مع السيسي اليوم الاثنين.

وقال "في مصر، لا نتحدث فقط عن المعارضين السياسيين المسجونين، ولكن أيضاً عن المعارضين الذين هم جزء من المناخ الديمقراطي التقليدي ولا يشكلون خطراً على النظام (..) صحفيون ومثليون ورجال ونساء من أصحاب الرأي".

وفي العام 2017، سلم ماكرون السيسي خلال زيارة لباريس، قائمة بأسماء نشطاء للإفراج عنهم، لكنه لم يفرج إلا عن اثنين منهم فقط وهو "غير كاف"، بحسب تصريحات ماكرون يوم الأحد.

وأوضح ماكرون قائلاً: "سأجري في نفس الوقت حواراً سرياً بشأن حالات فردية وأتكلم بشكل أكثر وضوحاً، بالإضافة إلى مناقشات رمزية، لأنني أعتقد أن ذلك في صالح الرئيس السيسي واستقرار مصر".

ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، شنت القاهرة حملة اعتقالات تاريخية ضد جماعة الإخوان المسلمين، ثم ما لبثت أن تحولت إلى الجماعات الشبابية والليبرالية التي اتخذت جانب المعارضة.

ومنذ ذلك اليوم ولحد الآن، لم تبق السلطات المصرية أياً من الشباب والناشطين الذين أشعلوا ثورة يناير 2011 ضد نظام مبارك، وزجّت بهم في سجونها إضافة إلى إصدار أحكام إعدام بحق المئات منهم، بدعوى مخالفة النظام.

وتقول منظمات حقوقية دولية إن في مصر أكثر من 60 ألف معتقل سياسي، وتتهم هذه المنظمات القضاء المصري بإصدار أحكام سياسية. وقد جاءت مصر على رأس قائمة الدول من حيث أحكام الإعدام خلال السنوات الماضية، كما حلّت القاهرة ثالثة دولة في العالم من حيث عدد الصحفيين المسجونين فيها خلال 2017.

وأكّدت منظمة العفو الدولية في سبتمبر الماضي أن الحكومة المصرية حوّلت البلاد إلى "سجن مفتوح" للمنتقدين، وفاقت حالة حقوق الإنسان فيها أي حملة مشابهة أثناء حكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك.