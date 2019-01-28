انت الان تتابع تفاصيل خبر 10 قتلى في هجوم مسلح على قرية شمالي بوركينا فاسو والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 28 يناير 2019 09:51 صباحاً - قُتل 10 أشخاص وأصيب اثنان بجروح، اليوم الاثنين، في هجوم بالأسلحة الثقيلة، استهدف أهالي قرية سيكيري شمالي بوركينا فاسو.

ونقلت وسائل إعلام غربية عن مصدر أمني قوله: إن "نحو 10 مسلحين نفذوا الهجوم؛ وهو ما خلّف 10 قتلى ومصابين اثنين بجروح خطرة".

وأفاد مسؤول محلي في أربيندا، وتبعد 20 كم عن سيكيري، بأن "المهاجمين كانوا مسلحين برشاشات كلاشينكوف، طافوا بالقرية وفتحوا النار على الأهالي"، مشيراً إلى أنهم "نهبوا المحلات وأحرقوها، واستولوا على دراجات نارية".

يشار إلى أنه في 10 يناير الجاري، قُتل 12 شخصاً على الأقل؛ جراء هجوم مسلحين على قرية غاسيليكي التي تقع في منطقة تنشط فيها المجموعات المتطرفة، حسب بيان لوزارة الأمن البوركينية.