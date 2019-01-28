شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: عاش «نظام الحمدين» عزلة عربية وخليجية خلال 20 شهراً والان مع التفاصيل

عاش «نظام الحمدين» عزلة عربية وخليجية، خلال الأشهر ال20 الماضية تمثلت في غياب أمير قطر عن القمة العربية بالظهران، ثم غيابه أيضاً عن القمة الخليجية ال39 بالرياض ، وتكرست تلك العزلة بإعلان الدوحة الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»،ابتداء من الشهر الجاري.

و دخلت المقاطعة العربية ل«نظام الحمدين» الإرهابي الحاكم في قطر يومها 600، نجحت خلالها الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، في كشف حقيقة «نظام الحمدين» أمام العالم وكفّ شره عن كثير من الدول.

600 يوم حقق فيها الرباعي العربي نجاحاً تلو آخر على مختلف الصعد، ومنيت فيها قطر بالهزائم والفضائح والخسائر في مختلف المجالات، وباعتراف أركان «نظام الحمدين» نفسه.

وقال تقرير لصحيفة «البلاد» السعودية، إن 600 يوم من العزلة الإقليمية والدولية ل«نظام الحمدين»، فوتت خلالها قطر الفرصة تلو الأخرى للعودة إلى الصف العربي والخليجي، واستمرت في غيها وسياساتها المستهجنة دولياً، فعمقت أزمتها وزادت عزلتها، وتفاقمت مشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي إطار سعيها الدائم لتزييف الحقيقة، تحاول قطر دائماً اختزال سبب الأزمة في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو/‏أيار 2017، لأمير قطر تميم بن حمد، والتي أعلن فيها رفض تصنيف جماعة «الإخوان» ضمن الجماعات الإرهابية، وكذلك دفاعه عن أدوار «حزب الله» و«حماس» وإيران والعلاقة معها، وزعمت قطر بعد ذلك أن الوكالة تم اختراقها.

ولكن الحقيقة أن الأزمة أعمق من ذلك بكثير، فالأزمة جاءت نتيجة سياسة متواصلة من «نظام الحمدين» لدعم الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاءت الأزمة نتيجة عدم التزام قطر باتفاقية الرياض وملحقها التكميلي ، التي وقّع خلالها أمير قطر على الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي، بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما تعهد تميم بالالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام، الذي تتفق عليه دول المجلس.وبعد أن استنفدت دول الرباعي العربي كل الوسائل لإقناع قطر بالرجوع إلى طريق الحق، والالتزام بما تعهدت به، ووقف دعمها للإرهاب، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 5 من يونيو/‏حزيران 2017، قطع علاقتها مع قطر بسبب إصرارها على دعم الإرهاب.

وفي 22 يونيو 2017، قدمت الدول الأربع إلى قطر عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلباً لإعادة العلاقات مع الدوحة.

وبدلاً من أن تبدأ قطر في تنفيذ المطالب 13 للدول الأربع،استمرت في المكابرة، والتدخل في شؤون دول المنطقة،والتأمر ضد دولها.

بل لم تكتف قطر بذلك، فقد سمحت لأنقرة في يونيو 2017 بنشر آلاف من جنودها في أراضيها وسط غضب شعبي واستهجان عربي.

تلك العزلة تعمقت بعد فضيحة انتهاك سيادة قطر التي كشفها موقع «نورديك مونيتور» السويدي بعد نشر البنود السرية للاتفاقية العسكرية التركية القطرية، التي تنازلت فيها الدوحة عن سيادتها لتركيا.

أما عن تجاوزات إعلام الحمدين فحدث ولا حرج، فقد شنت قناة «الجزيرة» ووسائل إعلام «الإخوان» حملة افتراءات وأكاذيب تستهدف الرباعي العربي، عبر استراتيجية خبيثة محاورها تزييف الحقائق،وتشويه الحاضر، والتحريض الرخيص.

وإزاء تمادي الجزيرة، بدأت المؤسسات التشريعية في الولايات المتحدة تتحرك أخيراً، مع مطلع العام الجاري لتدارك خطرها، حيث يبحث الكونجرس إصدار قانون يُقيد أنشطة القناة في الولايات المتحدة.

وتزامناً مع الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين،تم ضبط شخصين بحرينيين بتهمة التخابر مع قطر ومحاولة الإضرار بمصالح البلاد، عبر التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة، من خلال العمل في المجلس النيابي.

وثبت تلقي المتهمين أموالاً من وزير سابق في الحكومة القطرية. ويأتي هذا بعد إصدار محكمة الاستئناف العليا البحرينية حكماً يقضي بالسجن المؤبد لرئيس جمعية الوفاق المحظورة علي سلمان، وقياديين بالجمعية بعد إدانتهم «بالتخابر» مع مسؤولين في قطر، بقصد استمرار أحداث الاضطرابات والفوضى التي شهدتها المملكة في عام 2011. وفي ضربة موجعة لقطر أيضاً في العام الجاري، أصدر النائب العام الليبي مطلع يناير الجاري، مذكرة بالقبض على عدد من الأشخاص، من بينهم عميل قطر الأول الإرهابي عبد الحكيم بلحاج، أمير ما يسمى الجماعة الليبية المقاتلة .