شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبا بانتخابات جديدة.. جوايدو يدعو للإضراب بجميع أنحاء فنزويلا والان مع التفاصيل

دعا رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو، إلى جولة جديدة من التظاهرات يومي الأربعاء والسبت ضد الرئيس نيكولاس مادورو، للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة.

ووجه رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) - في مقطع فيديو على "تويتر" - الدعوة إلى أنصاره لتنظيم إضراب "سلمي" لشل البلاد على أن تعقبه "مسيرة وطنية ودولية كبيرة" السبت.

وكانت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ودول عدة في أميركا اللاتينيّة قد اعترفت بجوايدو رئيساً مؤقتا لفنزويلا، فيما حددت ست دول أوروبية (إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، البرتغال، هولندا) مهلة ثمانية أيام للدعوة إلى انتخابات، تحت طائلة اعترافها بالمعارض اليميني جوايدو رئيساً لفنزويلا، وهي المهلة التي رفضها مادورو.

وتشهد فنزويلا الدولة الغنية بالنفط أزمة اقتصادية، مع نسبة تضخم يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ 10 ملايين في المئة في العام 2019.. وتعاني نقصا في المواد الغذائية والأدوية.

وأسفرت حركات الاحتجاج ضد حكومة مادورو عن 29 قتيلاً منذ الاثنين الماضي، بحسب المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية.. كما أوقف أكثر من 350 شخصاً هذا الأسبوع أثناء التظاهرات، بينهم 320 في يوم 23 يناير/كانون الثاني وحده، بحسب ما ذكرت الأمم المتحدة.