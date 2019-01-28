شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة انهيار سد البرازيل إلى 58 قتيلا و305 مفقودين والان مع التفاصيل

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سد في منطقة برومادينيو في جنوب شرق البرازيل، إلى 58 قتيلاً، فيما لا يزال 305 آخرون في عداد المفقودين.

وقال اللفتنانت كولونيل فلافيو جودينيو المتحدث باسم الدفاع المدني في ولاية ميناس جيرايس، إنه بعد إجراء عمليات بحث "ارتفع العدد إلى 305 أشخاص مفقودين، و58 قتيلا"، مشيرا إلى أن عمال الإنقاذ عثروا على حافلة مليئة بالجثث.

وكانت السلطات استأنفت مساء الأحد، عمليات البحث عن ناجين في موقع انهيار السد المنجمي في برومادينيو، بعد تراجع المخاوف من خطر انهيار وشيك لسد منجمي ثان.

وتعقيبا على المعلومات عن إمكان انهيار سد منجمي ثان، كان رئيس أجهزة الإطفاء المحلية بيدرو أيهارا، قال في وقت سابق لصحفيّين: "إن هذا الخطر حقيقي، وهو ما دفع فرقنا إلى وقف عمليات البحث.. فرقنا تركز جهودها فقط على إجلاء الأشخاص الذين يسكنون في المناطق التي يمكن أن تتأثّر، وفور توجيه الإنذار بدأ رجال الإطفاء إجلاء سكان القرى القريبة من السد".

ولكن بعد ساعات من ذلك، أصدر مسؤولو الدفاع المدني إشارة استئناف البحث.. وقال الناطق باسم الدفاع المدني: "ليست هناك مخاطر لحدوث انهيار.. لقد تم استئناف البحث أرضاً وجوّا".. ونشرت السلطات عشرات المروحيات لتقديم المساعدة، بسبب صعوبة البحث الميداني جراء الوحل الكثيف.