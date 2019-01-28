شكرا لقرائتكم خبر عن مدرعات قطر لمقديشو تنتهك حظر السلاح المفروض على الصومال والان مع التفاصيل

ذكر موقع "راديو دالسان" الصومالي أن مسؤولين من إقليم أرض الصومال "صوماليلاند"، الذي أعلن استقلاله عن الصومال في عام 1991، طالبوا بخضوع أي عملية بيع أو تبرع بمعدات عسكرية لمقديشو للرقابة الدقيقة والجادة.

وفي خطاب لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي ترأسه جمهورية الدومينيكان في يناير الجاري، اعترض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في صوماليلاند، ياسين حاجي محمد، على تبرع قطر بـ 63 مركبة مدرعة للصومال الأسبوع الماضي.

وأوضح الوزير إن تحويل الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى للجماعات الإرهابية والإجرامية يمثل انتهاكاً لحظر السلاح الحالي على الصومال، ويشكل تهديداً لصوماليلاند، وأمن الدول المجاورة مثل كينيا.

وأضاف: "انتهاك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيؤدي إلى تصعيد النزاع طويل الأمد الذي أسفر عن عواقب وخيمة على الصومال، وتزيد من حالة عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك صوماليلاند".

وأشار الوزير إلى قرار مجلس الأمن رقم 2444 لعام 2018، الذي أعاد تأكيد حظر الأسلحة المفروض على الصومال. وقال إن هذه الأسلحة عادة ما تنتهي في أيدي حركة الشباب وغيرها من الحركات المرتبطة بتنظيم داعش.

وقال موقع "راديو دالسان" إن قلق صوماليلاند يأتي بعد أيام من تأكيد الشرطة الكينية أن ثلاثة من البنادق الخمسة المستخدمة في الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيروبي تم شرائها في البداية من قبل الحكومة الفيدرالية في الصومال.

وفي نوفمبر من العام الماضي، حذرت الأمم المتحدة من أن المعدات العسكرية التي تشتريها الحكومة الفيدرالية الصومالية يتم تحويلها إلى مستودعات أسلحة لحركات التمرد.

وهاجم متشددون مجمعا فندقيا فاخرا في العاصمة الكينية نيروبي، منتصف يناير، مما أسفر عن مقتل 21شخصا على الأقل، وأعلنت جماعة الشباب المتشددة، التي تتخذ من الصومال مقرا لها وتوالي تنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم.