شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع القيادي الحوثي "محمد المتوكل" مع عدد من المسلحين في صعدة والان مع التفاصيل

أعلن الجيش الوطني مصرع قيادي حوثي بارز في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في مثلث باقم بصعدة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن قائد ألوية محور آزال العميد ياسر الحارثي أن وحدات من الجيش الوطني شنت هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيا بعد مثلث باقم مما أسفر عن مصرع القيادي الحوثي المدعو / محمد المتوكل / و٢٠ إنقلابياً، قبل أن يفر العشرات منهم إلى شرقي مركز مديرية باقم. وأضاف "أن العملية العسكرية أسفرت عن قطع خطوط الإمداد لميليشيات الحوثي واستعادة أسلحة متنوعة". وتتواصل الاشتباكات في عدد من جبهات القتال في صعدة وذلك ضمن العملية العسكرية التي أطلق عليها "قطع رأس الأفعى".

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع القيادي الحوثي "محمد المتوكل" مع عدد من المسلحين في صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.