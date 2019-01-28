شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني يصدر قرار تعيين رئيس جديد للاستخبارات العسكرية خلفا لطماح والان مع التفاصيل

أفادت وكالة الاناضول التركية بأن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قرّر الأحد، تعيين رئيس جديد لهيئة الاستخبارات العسكرية خلفًا للواء محمد صالح طماح.

وتوفي طماح متأثرًا بإصابته في هجوم حوثي بطائرة مسيرة استهدف عرضًا عسكريًا، جنوبي اليمن، قبل نحو أسبوعين.

وأصدر هادي قرارًا رئاسيًا جاء فيه: “يعين العميد أحمد محسن سالم اليافعي رئيسًا لهيئة الاستخبارات والاستطلاع، ويرقّى إلى رتبة لواء”.

وتولّى اليافعي قيادة هيئة الاستخبارات العسكرية في اليمن، خلال سنوات مضت، قبل أن يُعين اللواء طماح بدلًا منه في مايو/أيار 2018.

يذكر أن طماح تولّى رئاسة الاستخبارات العسكرية في اليمن، بقرار رئاسي في مايو/أيار 2018. لكن الرجل توفي متأثرًا بجراحه؛ جراء غارة بطائرة مسيرة استهدفت عرضًا عسكريًا في قاعدة “العند” في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، وتبنتها ميليشيات الحوثي لاحقًا