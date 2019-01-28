الفاو والاتحاد الأوروبي يدعمان ورشة لإخصائي الرصد الجوي في صنعاء

شهدت صنعاء اليوم، تدشين ورشة عمل لأخصائي الرصد الجوي والاتصالات، ينظمها قطاع الأرصاد الجوية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة " الفاو ".

وحسب تقارير صحفية، تهدف الورشة التي تستمر يومين توحيد طرق الرصد ومعالجة البيانات المناخية في إطار برنامج الأمن الغذائي الذي يموله الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وكذا طرق الرصد الحديثة وتجميعها لتفادي الأخطاء في عملية الرصد والعناصر والظواهر الجوية والإستفادة منها في مختلف القطاعات الاقتصادية ومجالات التنمية.

وخلال التدشين، أكد المنسق الوطني لنظم الأمن الغذائي لدى منظمة الفاو الدكتور منصور القدسي إلى اهتمام منظمة الأغذية والزراعة ومساهمتها في إنشاء نظام إنذار مبكر للأمن الغذائي في اليمن معني بالأمن الغذائي بكافة عناصره وفي المقدمة المعلومات المناخية التي على ضوئها التنبؤ بالأحوال الجوية كالفيضانات والصقيع والأمطار وغيرها من المعلومات المناخية.

وأشار إلى أهمية الإنذار المبكر في تأمين الأمن الغذائي عن طريق المحاصيل الزراعية وتوفيره بشكل منتظم .. موضحا أن الإنذار المبكر للأمن الغذائي يعمل على الاستقرار الاقتصادي ويساعد في إيجاد مشاريع استثمارية في مجال الاقتصاد ورفع مجالات التنمية .

ولفت إلى أنه سيتم تأهيل 36 محطة أرصاد مناخية ومطرية من المحطات القائمة التي تعاني من خلل فني وتحتاج لصيانة وترميم.

ما هو الرصد الجوي؟

الرصد الجوي كلمة رصد باللغة العربية تعني مراقبة الشيء وتخصيص الوقت والجهد لمتابعته، أمّا الرصد الجوي فهو عملية متابعة كافة العناصر والتغييرات التي تطرأ على الحالة الجوية ووضع التنبؤات أو التكهنات للحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام القادمة.

ويتم الرصد وفقاً للمراجع، باستخدام مجموعةٍ من الأدوات والأجهزة، التي قد تكون بسيطةً أو معقدة، وباتباع أساليب ومناهج تحليلية متنوّعة، لذلك فمن الممكن اعتبار الرصد الجوي علماً مستقلاً بذاته، وليس جزءاً من علم آخر، وسنوضّح لكم في هذا المقال مفهوم الرصد الجوي بشكلٍ مفصّل.

محطات الرصد الجوي

تعرّف محطات الأرصاد الجوية على أنّها المنشآت التي تتمّ في داخلها عمليات الرصد الجوي للأرض والبحر والغلاف الجويّ، وذلك للحصول على المعلومات والبيانات المتعلّقة بحالة الطقس والمناخ، والتي تشمل درجة حرارة الجو، ونسبة الرطوبة، بالإضافة إلى سرعة الرياح واتجاهها، ونسبة الأمطار، والندى وغيرها من الأمور الأخرى.

ويشار إلى أنّ هذه المحطات تنتشر في كافة أنحاء العالم، وموزعة في أكثر من منطقة داخل الدولة الواحدة، حيث تقوم بعملية الرصد، وتجميع المعلومات المتعلقّة بالحالة الجوية، ومن ثم إرسالها إلى محطةٍ مركزية في وقتٍ محدد وباستخدام أحدث أجهزة الاتصال والتواصل، وتكون هذه المعلومات على شكل رموز متفّق عليها على نطاقٍ عالمي من المنظّمة العالمية للأرصاد، وذلك حتى يشمل الرصد كافة المناطق في الكرة الأرضية.

يشار إلى أن عملية الرصد الجوي للبحر تستخدم سفنٍ عملاقة وعوامات تنتشر في مناطق مختلفة من المسطحات المائية حول العالم، ووظيفتها قياس درجة حرارة سطح البحر، ونسبة ارتفاع الموج بالإضافة إلى مدته.