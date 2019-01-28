شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليوم غداً الإثنين والان مع التفاصيل

ننشر أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية ليوم غداً الإثنين الموافق 28 يناير/كانون ثاني 2019م، وهي كالتالي:

رقم الرحلة:609.

خط الرحلة: القاهرة – عدن.

الاقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل.

(توقيت القاهرة).

الوصول: 06:30 صباحا.

رقم الرحلة: 648.

خط الرحلة: عدن – عمان.

الاقلاع: 07:30 صباحا.

الوصول: 10:00 صباحا.

رقم الرحلة:649.

خط الرحلة: عمان – عدن.

الاقلاع: 11:00 ظهرا.

(توقيت عمان).

الوصول: 15:15 عصرا.

رقم الرحلة: 608.

خط الرحلة: عدن – القاهرة.

الاقلاع: 16:00 مساء.

الوصول: 18:30 مساء.

رقم الرحلة: 506.

خط الرحلة: عدن – جدة.

الاقلاع: 09:00 صباحا.

الوصول: 11:00 ظهرا.

رقم الرحلة:507.

خط الرحلة: جدة – عدن.

الاقلاع: 12:30 ظهرا.

(توقيت جدة).

الوصول: 14:30 ظهرا.

ويستعرض "اليمن العربي"، نبذة مختصرة عن شركة الطيران المدني في المعروفة باسم الشركة الوطنية للخطوط الجوية اليمنية، فيما يلي :

يعود تاريخ الخطوط الجوية اليمنية إلى الأربعينيات الثانية. ومن عام 1949 حتى عام 1977، شهدت الخطوط الجوية اليمنية تطورات معتدلة وأنواعا مختلفة من الإصلاحات الهيكلية.

في تموز / يوليو 1978، اتخذت الخطوط الجوية اليمنية خطوة كبيرة إلى الأمام، وشكلت شركة اليمن اليمنية (الخطوط الجوية اليمنية) بنسبة 51٪ من حصة الحكومة اليمنية و 49٪ من قبل الحكومة السعودية. وقد شكل تشكيل اليمن استثمارا دوليا مثاليا يستمر حتى الآن. يمكننا القول أن عام 1978 يعتبر معلما في تاريخ الطيران في اليمن. وقد شهدت بداية عهد جديد في خدمات السفر الجوي والتقدم.

والخطوط الجوية اليمنية هي شركة الطيران الوطنية اليمنية، يقع مقرها الرئيسي في العاصمة صنعاء، وتتخذ من مطار صنعاء الدولي مركزاً لعملياتها، بالإضافة لمقرها الثاني بمطار عدن الدولي، وتقدم خدماتها لأكثر من 35 وجهة في الشرق الأوسط، أفريقيا، آسيا وأوروبا، وتعتبر الخطوط اليمنية أحد أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي، وحصلت الخطوط الجوية اليمنية على الشهادة الدولية لسلامة التشغيل الجوي والعمليات الأرضية "الايوزا" للمرة الثالثة على التوالي.