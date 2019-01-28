شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن موقفها من بيان المنسقة الأممية بشأن إستهداف مخيم النازحين بحجة والان مع التفاصيل

أعربت الحكومة اليمنية عن أسفها للبيان الصادر عن منسقة الشؤون الانسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، ليزا غراندي بشأن إستهداف ميليشيا الحوثي الإنقلابية لمخيم النازحين في مديرية حرض بمحافظة حجة والذي أسفر عن إستشهاد ثمانية أشخاص وإصابة قرابة 30 آخرين معظهم من النساء والأطفال .

وقال بيان صادر عن الجنة العليا للإغاثة، أن بيان المنسقة الأممية لم يدين بوضوح مليشيات الحوثي الانقلابية في استهدافها للمخيم .. داعياً إياها الى تسمية الأمور بمسمياتها وتحميل الانقلابين المسؤولة الكاملة والواضحة على كافة المجازر والجرائم التي يرتكبونها يوميا بحق المدنيين والنازحين والانتهاكات بحق العمل الاغاثي والانساني.

واكدت اللجنة ان استخدام وصف (اطراف النزاع) امر غير مقبول.. موضحة ان المأساة التي عانها الشعب اليمني ويعانيها هي نتاج للجرائم والمجازر شبه اليومية التي تقوم بها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق شعب بأكمله منذ ما يزيد عن اربعة اعوام.

وأشارت الى ان استهداف المليشيا الانقلابية لمخيمات النزوح والمراكز الانسانية ليس بجديد اذ سبق وان استهدفت مخيم بني جابر للنازحين الممول من قبل مركز الملك سلمان للاغاثة مرتين واسفر عن مقتل إمرأتين واصابة اكثر من 15 اخرين، اضافة الى الاستهداف الممنهج والمستمر للنازحين في محافظات الحديدة وتعز وحجة.

وحذرت اللجنة من أن الصمت تجاه مثل هذه الجرائم البشعة، يشجع الانقلابيون على ممارسة مزيدا من الجرائم.. مطالبة بضرورة التدخل الفوري والسريع وممارسة كافة الضغوطات الكفيلة بمنع تكرار هذه الجرائم والمجازر المخالفة لكافة القوانين الدولية والانسانية.