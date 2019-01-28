بعد 5 سنوات سجن.. زعيم المعارضة البحرينية أمام محكمة التمييز بتهمة جديدة

الخليج 365/ بغداديعرض الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية "زعيم المعارضة البحرينية" علي سلمان، اليوم الاثنين، على محكمة التمييز البحرينية.

وقالت جمعية الوفاق الوطني في بيان، إن قضية زعيم المعارضة علي سلمان قد وصلت لطريق مسدود بعد كل هذا العمل المهني القانوني والفني والدبلوماسي الذي كشف عدم مصداقية التهم وكيديتها وغياب ادنى مقومات العدالة فيها، داعية الى ضرورة تبرأة الشيخ علي سلمان والافراج الفوري عنه.



ووفق بيان للوفاق فإن "الشيخ علي سلمان يعرض على محكمة التمييز البحرينية اليوم الاثنين، ليحاكم مع النائب السابق حسن سلطان والنائب السابق علي الاسود.

ويقضي الشيخ علي سلمان السنة الخامسة في السجون البحرينية بعد ان أنهى محكوميته في قضية رأي عبر فيها عن مطالبته بحاجة البحرين للحرية والإصلاح والتحول الديمقراطي، وحكم بالسجن اربع سنوات وقضاها كاملة وانهى محكوميته قبل شهر من الآن، إلا أنه يواجه حاليا تهمة جديدة بعنوان التخابر مع قطر”.

واضافت المعارضة أن “تهمة التخابر مع قطر تحركت بعد سبع سنوات مما عرف بالمبادرة الامريكية الخليجية التي تمت خلال العام 2011، وأقدم النظام على افتعالها في العام 2017 بعد نشوب الخلاف الخليجي بين قطر وثلاث دول اخرى بينها البحرين”.

