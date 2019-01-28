حكم نهائي بالسجن المؤبد للأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة في البحرين لإدانته بالتخابر مع قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق المنحلة على حكم بالسجن المؤبد لإدانته بالتخابر مع دولة قطر.

وذكرت وسائل إعلامية بحرينية أن المتهم حضر الجلسة بينما لم يطعن المتهمين الآخرين في القضية حسن سلطان وعلي الأسود لصدور الحكم غيابيا ضدهما.

يشار إلى أن الحكم الصادر عن محكمة التمييز في البحرين هو نهائي ولا يمكن الطعن به.



واتهم علي سلمان، زعيم حركة الوفاق التي حلّها القضاء بالبحرين، واثنين من مساعديه بـ"التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية".





كان التلفزيون البحريني عرض مكالمة هاتفية لحمد بن جاسم مع الأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة علي سلمان، باشرت النيابة العامة في البحرين، على إثرها تحقيقاتها بشأن المحادثات الهاتفية، التي تمثل إدانة دامغة و تآمرا بيّنًا لابن جاسم والإرهابي سلمان على أمن البحرين واستقرارها.

ووقتها، اعتبر علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بالبحرين التسجيل الصوتي المسرب بين حمد بن جاسم والإرهابي سلمان، إحدى حلقات التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، كما يمثل دليلا إضافيا على تدخلات الدوحة في الشؤون الداخلية للبلاد.

