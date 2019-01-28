صحيفة: شركة بترول أبوظبي تؤكد دورها الاستراتيجي العالمي

قالت صحيفة إماراتية، إن أبوظبي، وقطاعاتها الرئيسية، تواصل مسيرة التحديث الحضارية التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، برؤية سموه ونظرته البعيدة والدقيقة لاحتياجات الحاضر والمستقبل معاً.

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - "ولاشك أن ما بلغه قطاع الطاقة الإماراتية من مكانة عالمية هو نتاج تلك الرؤية، وتجسد النقلات والمشاريع والخطط الكبرى التي يحظى بها القطاع، جانباً من حكمة وجهود سموه في تعزيز وتطوير مسيرة التحديث التي لا تعرف الحدود".

وأشارت إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك "، تؤكد دورها الاستراتيجي العالمي كضامن لإمدادات الطاقة، وداعم رئيسي لريادة الإمارات العالمية وتعزيز قدراتها التنافسية، والعمل على ترسيخ الموقع العالمي عبر عدد من الشراكات الاستراتيجية التي يتم إبرامها مع الكثير من الأقطاب الفاعلة عالمياً، والقادرة على تشكيل قفزات كبرى تندرج ضمن مهام " أدنوك" وموقعها وريادتها كقطب عالمي هام جداً، تلك الشراكات التي تحمل العديد من الفوائد الكبرى، كتحقيق الفائدة الأقصى من الأعمال، وزيادة امتلاك التكنولوجيا المتطورة والمهارات اللازمة، مع تحقيق خطط على المديين القصير والبعيد ترسخ الفائدة وتحقق أكبر المزايا الممكنة من عملية التشغيل.

وأوضحت أن الاستراتيجيات العملاقة تتم بفضل رؤية وأفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وما يريده من ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للطاقة ووجهة استثمارية مفضلة ومقصداً لشركاء عالميين، ومن هنا شهد سموه ورئيس وزراء إيطاليا ووزير مالية النمسا توقيع شراكة استراتيجية بين "أدنوك" و"إيني " و" أو أم في"، وهما من الاتفاقيات الأكبر في مجال "التكرير" عالمياً لتكون داعماً لتحقيق أقصى فائدة من العائدات، بالإضافة إلى ما تمثله الشراكات العالمية من نتائج إيجابية على الصعيد المحلي، تخدم التوجه لتنويع الاقتصاد الوطني ورفده بجميع المقومات اللازمة ليكون قائماً على تعدد المصادر.

وذكرت أن القوى الفاعلة في الاقتصاد العالمي تتسابق لبناء شراكات مع الإمارات، وعلى الصعد كافة، نظراً لما تؤمنه الدولة من بنية تحتية عالمية ومتفردة، وسلسلة قوانين داعمة ومشجعة على الاستثمار وبناء الشراكات والتحالفات الاقتصادية مع الإمارات وعاصمتها أبوظبي نظراً لموقعها العالمي كضامن رئيسي لتأمين إمدادات الطاقة، والخبرات التراكمية التي تزخر بها مع تجربة عقود بينت فيها علو شأنها وقدرات كوادرها الوطنية في التعامل مع القطاع الأهم حول العالم والمتمثل بالطاقة وما يعنيه من استقرار السوق العالمي والمشاركة في تأمين ما يحتاجه، فضلاً عن قدرات " أدنوك " في المرونة والتكيف مع متطلبات السوق العالمي، بما باتت عليه من قدرات وإمكانات بينها متراكمة طوال أكثر من 50 عاماً.

وقالت " الوطن " في ختام افتتاحيتها .. إن الإنجازات الكبرى والقدرة على استباق متطلبات المستقبل والاستعداد للاحتياجات التي يقتضيها التطور، هو نتاج الرؤية الثاقبة والرعاية التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجهود سموه لتعزيز الفائدة من جميع الأعمال بما يحقق أقصى فائدة ممكنة سواء في قطاع النفط والغاز أو للاقتصاد الوطني ككل، ومن هنا يأتي النمو السريع لـ " أدنوك" وقدراتها وأعمالها والتي جعلت منها مقصداً رئيسياً حول العالم لعقد الشراكات الاستراتيجية، والتي بدورها تحقق النتائج الإيجابية لدفع مسيرة التنمية المستدامة في أبوظبي والإمارات.