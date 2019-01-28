صحيفة: الإمارات واكبت العديد من دول العالم بترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة

كتبت صحيفة خليجية، أن الإمارات واكبت العديد من دول العالم بترسيخ المساواة بين الرجل والمرأة، كمبدأ أصيل أرساه الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه..

وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - إلى أن التساوي في الفرص والحقوق والواجبات، من المقاصد العليا لسياسة الدولة التي تستهدف المجتمع كأفراد، ويشمل ذلك التوازن بين الجنسين.

وأضافت أن القيادة الحكيمة أولت اهتماماً كبيراً لتحقيق هذا التوازن، خاصة في القطاعات الحكومية، عبر مبادرات وتشريعات رائدة، لتعزيز الاستقرار المجتمعي، ورفد مسيرة التنمية بقوة إضافية نوعية ودعم ذلك مسعى المرأة لتحقيق أكبر قدر من الإنجازات في مختلف القطاعات.

وذكرت أنه بكفاءة عالية، استفادت الإماراتيات بالفعل، من الفرص التي أتاحتها لهن الدولة، فحققن نجاحاً منقطع النظير محلياً وعالمياً، بما "يؤكد الرؤية الحكيمة والنظرة الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن منذ وقت مبكر بأهمية الدور الاجتماعي للمرأة وحقها في العمل، وأن تكون شريكاً رئيسياً وفعالاً في مسيرة النهضة والتنمية الشاملة منذ انطلاقتها"، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" .

وقالت " الاتحاد" في ختام افتتاحيتها .. إن الجهود المخلصة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ساهمت، في تمكين المرأة وتعزيز مساهماتها الفاعلة في المجتمع، وإثبات جدارتها ووفائها لبلدها وقيادتها.

وأمس ذكرت الصحيفة ذاتها، أن الإمارات تنشر في العالم قيم التسامح والتعايش والانفتاح والتواصل الإيجابي بين الشعوب، وذلك عبر إشاعة نور العلم، ضمن مبادرات وفعاليات عدة، نجحت في ترسيخ تلك المبادئ الإنسانية كأحد أبرز محددات السياسة العامة للدولة.

وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة أمس الأحد - تابعها "الخليج 365" - إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يضطلع بدور رئيس في هذا الشأن، باعتباره مؤسسة وطنية تعمل بتوجيهات القيادة الحكيمة لمساعدة الدول النامية على تحسين مستويات شعوبها بدعم قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن تمويل الصندوق لـ 129 مشروعا تنمويا في القطاع التعليمي بـ 14 دولة بقيمة 2.5 مليار درهم، يعد مساهمة جديرة بالتحية والتقدير، لأنها تستهدف تحقيق تنمية مستدامة، تستفيد منها أجيال متعاقبة، في تلك الدول التي يعاني بعضها نقصا حادا في الخدمات التعليمية الأساسية.

وأكدت أن مساعدات من هذا النوع، والتي تشمل بناء مدارس وجامعات ومراكز التدريب، تدعم قدرة المجتمعات على تطوير إمكانات أبنائها وتمكنهم من أدوات فعالة، لدفع عجلة التطور والتنمية.. لافتة إلى أنه استفاد منها الملايين عبر العالم، من دون أي تفرقة على أساس الجنس أو الدين أو العرق.

وأوضحت " الاتحاد " في ختام افتتاحيتها.. أن ذلك يسهم في بناء مجتمعات آمنة ومزدهرة، تتبنى القيم الإنسانية النبيلة ذاتها التي تعمل الإمارات على ترسيخها. الأمر الذي يؤكد أن أفضل مساعدة يمكن تقديمها لتحقيق تنمية مستدامة بالدول النامية، هي نشر نور العلم، لأنه يغير حياة الناس وسلوكهم وتفكيرهم للأفضل على كل المستويات. ناهيك عن أنه مصل فعال يقضي تماما على جرثومة التطرف الظلامية.