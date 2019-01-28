"الخليج": ليس عبثاً أن يتم اختيار الإمارات في أول زيارة يقوم بها البابا للخليج

ذكرت صحيفة خليجية، أنه "عندما يقوم رأس الكنيسة الكاثوليكية في العالم بزيارة دولة الإمارات في الثالث من الشهر المقبل، في أول زيارة له إلى دولة خليجية، فهي زيارة ليست عادية. إنها زيارة تاريخية لدولة عربية إسلامية تحولت إلى نموذج في التسامح والتآخي والحوار بين الأديان، وإلى ساحة للتلاقي والتعايش.

وأوضحت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365" - أن اختيار قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الإمارات لم يكن اختياراً بروتوكولياً.

مبينة إنه اختيار المكان المناسب حيث تترسَّخ القيم الإنسانية بأسمى معانيها من خلال هذا التنوع الذي لا مثيل له على وجه الأرض في توليفة بشرية تضم نحو 200 جنسية مختلفة الأعراق والهويات والثقافات والأديان والأفكار.

وأشارت إلى أن هذه الجنسيات تعمل معاً في تآلف هرموني لتشكل مقطوعة مبدعة من التمازج الإنساني الذي لا مثيل له، ترعاه دولة يشكل التسامح أحد أعمدة وجودها، والحرية والحوار عموداً آخر. لذا عمدت دولة الإمارات إلى استحداث وزارة للتسامح في العام 2016 لترسيخ قيم التسامح والتعددية وقبول الآخر، منطلقة من قيم كرَّسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في أن تكون الإمارات موئلاً للمحبة والسلام والأخوة البشرية، وهي ما زالت تقوم بهذا الدور الإنساني في ظل قيادتها الرشيدة، بل يتعزز هذا الدور كل يوم من خلال المبادرات الإنسانية التي لا تتوقف في مد يد الخير حيث تكون هناك حاجة لمساعدة فقير أو ملهوف محتاج، من دون اعتبار لجنس أو لون أو دين.

وأكدت أنه ليس عبثاً أن يتم اختيار دولة الإمارات في أول زيارة يقوم بها البابا لمنطقة الخليج، فهي دولة التسامح والحوار، وهي نموذج للإسلام المعتدل الذي يرفض التطرف والإرهاب، وفيها تم احتضان عشرات المؤتمرات والندوات الإقليمية والعالمية التي تناولت الحوار بين الأديان والتعايش بين الأمم، وتكريس قيم السلام والمحبة، وآخرها " ملتقى تحالف الأديان من أجل أمن المجتمعات" الذي انعقد في العاصمة أبوظبي.

وذكرت أن زيارة البابا إلى الإمارات تأتي في إطار احتفالها بعام التسامح الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وكأن البابا أراد زيارته تكريساً لهذا الدور من خلال مشاركته في " ملتقى الحوار العالمي بين الأديان حول الأخوة الإنسانية" الذي تستضيفه أبوظبي، وأيضا من خلال القدّاس الذي يترأسه بحضور الآلاف من معتنقي الديانة المسيحية في رسالة إلى العالم تقول: هنا على أرض الإمارات تلتقي الأديان بمحبة وسلام، وتنعم البشرية بالأمان، وتستطيع أن تتحاور وتلتقي وتتعايش.

وقالت "الخليج " في ختام افتتاحيتها .. أجل، على أرض المحبة هنا، سيحط البابا فرنسيس نصير الفقراء والمظلومين، العارف بتفاصيل المنطقة وهمومها ومشاكلها، والشاهد على دورها كأرض للقداسة والأنبياء، كي يواصل رسالته كداعية للمحبة والتسامح والسلام.

وأمس ذكرت الصحيفة ذاتها ، أنه "منذ مدة وموسكو تحاول العمل على تحقيق مصالحة بين حركتي " فتح وحماس" وإنهاء الانقسام الفلسطيني الذي دخل عامه الحادي عشر، لعلها تتمكن من القيام بدور في تسوية للقضية الفلسطينية على أنقاض "صفقة القرن" الأمريكية التي ترى أنها لا تقدم حلا، إنما تكرس الاحتلال "الإسرائيلي" من دون أن تعطي للفلسطينيين شيئا".

وأشارت صحيفة "الخليج" الصادرة أمس الأحد - تابعها "الخليج 365" "إلى أن موسكو ترى أن لا أمل بـ "صفقة القرن" التي يلوح بها الجانب الأمريكي منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، لأنها غير متوازنة ومرفوضة تماما من كل الأطراف الفلسطينية، كما أن العرب ينظرون إليها بريبة وشك لأنها تتجاوز كل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وأيضا مبادرة السلام العربية الموقعة في قمة بيروت العام 2002.

وتابعت:"لذلك تراهن موسكو على أن بإمكانها أن تقوم بدور من خلال علاقاتها الإيجابية مع العرب والفلسطينيين والجانب "الإسرائيلي" لعلها تحقق اختراقا في جدار الأزمة لا تستطيعه "صفقة القرن".

وأضافت أن موسكو ترى أن شرط نجاح مبادرتها هو تحقيق مصالحة فلسطينية تنهي الانقسام، كمقدمة للوصول إلى موقف فلسطيني موحد تجاه الحل، لأن استمرار الانقسام وتفاقمه سوف يتركان القضية من دون حل، ويتركان الجانب الأمريكي وحده يفرض رؤيته للحل وفق المصلحة "الإسرائيلية" فقط، وأن لا أمل للجانب الفلسطيني في مواجهة الحل الأمريكي إلا بالتوصل إلى اتفاق للمصالحة.

وذكرت ان موسكو تأمل من خلال ثقلها السياسي ودورها الإقليمي أن تحقق نجاحا في مهمتها الجديدة من خلال الدعوة إلى حوار فلسطيني - فلسطيني يشمل كل الفصائل يومي 13 و14 فبراير المقبل، وتتولى هي احتضانه وإدارته، وتراهن في ذلك على إدراك فلسطيني بأن "لقاء موسكو" فرصة لجمع الشمل وإنقاذ القضية التي تواجه تصفية حقيقية من خلال ما اتخذته واشنطن من خطوات بشأن القدس واللاجئين، إضافة إلى الحصار السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية وموسكو تدرك تماما أن الفلسطينيين وحدهم من يستطيعون أن يسقطوا "صفقة القرن" أو يوفروا لها فرص النجاح.

وأكدت أن المهمة ليست هينة أو سهلة، فالانقسام تعمق كثيرا، والشكوك وانعدام الثقة بين طرفي الأزمة لا تحتاج إلى برهان، وخطوات التباعد ذهبت بعيدا ، وانعكس ذلك على الشعب الواحد في شطري الوطن "الضفة والقطاع".

وقالت " الخليج " في ختام افتتاحيتها .. موسكو تفتح أبوابها للمصالحة الفلسطينية، فهل يكون أهل القضية وأصحابها على قدر المسؤولية ولو لمرة واحدة؟.