سياسي ليبي: قطر مستمرة في دعم الجماعات الإرهابية في البلاد

قال رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة في ليبيا، عارف النايض إن قطر وتركيا تواصلان دعم الجماعات الإرهابية في بلاده، مؤكدا أن الشعب الليبي أكبر من المؤامرات القطرية - التركية التي تحاك ضده.

وأوضح النايض في تصريحات صحفية أن الدعم التركي والقطري للإرهاب مستمر في ظل رغبة بعض الدول ترسيخ الانقسام والضعف داخل ليبيا، إلا أن الشعب الليبي أكبر من المؤامرات التي تحاك ضده وسيعمل عبر النسيج الاجتماعي الممثل في القبائل والمدن الليبية للوصول إلى بر الأمان.

ورجح النايض إجراء الانتخابات الرئاسية في ربيع العام الجاري حال قام مجلس النواب الليبي بتفعيل القرار رقم 5 لسنة 2014 ما سيقطع الطريق على الأطراف التي تعمل على تفخيخ المشهد السياسي الليبي.

وأشار السياسي الليبي إلى أن سيطرة الجيش على مدن الجنوب جاءت بترحيب النسيج الليبي، وتتزامن مع تحرك عاجل داعم له من الحكومة الليبية المؤقتة.

وأبدى النايض استغربه من محاولات المماطلة التي تقوم بها بعض الأطراف ضد الشعب الليبي حول تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد، مؤكدا أن جماعة الإخوان ترفض إجراء انتخابات رئاسية منذ أحداث 17 فبراير 2011.

وأوضح السياسي الليبي أن سبب رفض الجماعة الإرهابية للانتخابات هو أنها تدرك أن الرئيس المقبل لن يكون من أتباعهم، وذلك بحكم الأكثرية المجتمعية الليبية الرافضة لهم، مشيرا إلى أن إرادة الشعب الليبي ستتفوق على رغبة الإخوان وسيختار الشعب قيادة منتخبة لأول مرة منذ عقود.