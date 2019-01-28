امجد طه: الشعب القطري لا يشجع منتخب النظام

نقل الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، أمجد طه، قول رئيس رابطة المشجعين لمنتخب نظام قطر، بأن أهل قطر لا يشجعون المنتخب لأنهم ليسوا أبنائهم ولا يمثلونهم.
ونشر طه فيديو عبر حسابه بموقع "تويتر" لرئيس رابطة المشجعين لمنتخب نظام قطر، يقول فيه إن "أهل قطر لا يشجعون منتخب نظام قطر لأن لا يعرفون أحد منهم!"، متابعا: " أي ليسوا أبنائنا ولا يمثلوننا".
وأضاف: "يحاول نظام قطر شراء مشجعين من دولة عربية، ودفع مكافأة مالية لحضورهم بشرط ارتداء زي وطني لدولة معينة!".
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