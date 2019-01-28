10 قتلى بهجوم إرهابي شمال بوركينا فاسو

قتل 10 أشخاص، الأحد، في سيكيري شمال بوركينا فاسو بـ"هجوم إرهابي"، وفق ما أفاد مصدر أمني ومسؤول محلي.

وقال المصدر الأمني لفرانس برس: "شن 10 مسلحين قبل ظهر الأحد هجوماً إرهابياً على قرية سيكيري"، ما أسفر عن "مقتل 10 أشخاص وإصابة اثنين بجروح بالغة".

وتبعد سيكيري حوالي 20 كلم من أربيندا في منطقة الساحل التي تشهد هجمات إرهابية متكررة.

من جهته، قال مسؤول محلي، لم يشأ كشف هويته، في اتصال هاتفي من واغادوغو، إن "المهاجمين المسلحين ببنادق كلاشنيكوف جالوا مراراً في القرية واطلقوا النار على السكان"، موضحاً: "لقد خربوا وأحرقوا متاجر وسرقوا دراجات نارية"، لافتاً إلى أن "السكان لزموا منازلهم طوال اليوم".

وفي العاشر من كانون الثاني/يناير، قتل 12 شخصاً في قرية غاسيليكي، التي تبعد حوالي 30 كلم جنوب أربيندا.

وتشهد بوركينا فاسو منذ أربعة أعوام هجمات إرهابية انحصرت أولاً في شمال البلاد، ثم امتدت إلى شرقها المحاذي لتوغو وبنين.

كما خلفت هذه الهجمات أكثر من 200 قتيل منذ 2015.

وتعرضت العاصمة واغادوغو لثلاثة هجمات خلفت 60 قتيلاً، كان آخرها في آذار/مارس 2018 وأسفر عن تدمير مقر هيئة أركان الجيش وسط المدينة.

ومنذ الاول من يناير، أعلنت حال الطوارىء في 14 منطقة في البلاد من أصل 45.