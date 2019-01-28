عبدالخالق عبدالله: هذا سبب النزاع بين روسيا واليابان في كورال

كشف الأكاديمي والسياسي اللإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله تفاصيل حول النزاع بين روسيا واليابان في جزر كورال.

وقال عبدالله بتغريدة رصدها النزاع بين روسيا واليابان على جزر كورال عمره 75 سنة لم تتوقف خلالها التجارة بين البلدين بل ارتفعت 25% في 2018.

وأضاف أن "اليابان تستطيع استعادة الجزر بالقوة لكنها مستعدة التنازل عن جزيرتين من الجزر ال 4 لانهاء النزاع. روسيا مصرة على الاستيلاء على الجزر بالقوة كما تفعل إيران بجزر الإمارات".

يشار إلى ارتبطت بين روسيا واليابان علاقات متوترة أحياناً وهادئة أحياناً أخرى، ولكن في بداية 2000 ارتبطت البلدان بعلاقات ثنائية ومصالح كثيرة مشتركة بينهما بدأ من التعاون الاقتصادي والتجاري إلى الأمني والثقافي..

وتشير نتائج عام 2008 إلى أن التبادل السلعي بين البلدين بلغ قيمة 30 مليار دولار، وثمة عدد كبير من المشاريع الاستثمارية، الأمر الذي لا يمكن إلا أن يثير العجب، لولا عامل واحد يتمثل في أنه لم تعقد بين روسيا واليابان معاهدة سلام إلى الآن. وهناك مشكلة تعقّد العلاقات بين الدولتين، وهي مصير جزر الكوريل.

وقبل أيام، نشرت روسيا اليوم، مقالاً للكاتب أندريه كاماكين، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول اختبار كل من طوكيو وموسكو نقاط ضعف الآخر.

وجاء في المقال: رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، في زيارة عمل لموسكو... هذه هي الرحلة الروسية الثامنة للضيف الياباني في السنوات الست التي قضاها في السلطة. في المجموع، التقى فلاديمير بوتين مع آبي أكثر من 20 مرة. في المفاوضات بين موسكو وطوكيو حول قضية الأراضي، "أزفت اللحظة الحاسمة"، كما أعلن رئيس الوزراء الياباني، متوجها الى روسيا.

وفي الصدد، قال المؤرخ، والمحلل السياسي فاليري سولوفي: أهداف الكرملين واضحة جدا. أولا، دق إسفين في حصار الغرب لروسيا... وثانيا، الحصول على خطوط ائتمان مفتوحة. لقد أوضح اليابانيون أنهم لن يقدموا المال هكذا لوجه الله، وأن فكرة شراء الجزر أمر غير مقبول بالنسبة لهم.

هناك عامل آخر مهم جدا، الصين. تشعر موسكو بخيبة أمل شديدة في بكين، حيث لم تحصل منها على الدعم المالي القوي الذي كانت تأمله. لكن الأهم من ذلك، أن الكرملين لا يعجبه تمكين الصين.

ويضيف: إن تحسين علاقاتنا مع اليابان سيساعد على خلق توازن مقابل لتعزيز النفوذ الصيني في الشرق الأقصى. لذلك، على حد علمي، لا تحبذ الصين فكرة تسوية النزاع الإقليمي بين روسيا واليابان.