البابا فرنسيس يختتم زيارته في بنما ويستعد لرحلته إلى أبوظبي

اختتم البابا فرنسيس زيارته في بنما عبر إقامة قداساً في الهواء الطلق أمام حشود غفيرة اليوم الأحد في ختام يوم الشباب العالمي، وهو آخر حدث كبير يشارك فيه قبل عودته لروما للاستعداد لرحلة تاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد أسبوع.

وقال منظمون إن نحو 700 ألف شخص حضروا القداس الختامي ليوم الشباب الذي يعقد كل ثلاثة أعوام في مدينة مختلفة. ومن المقرر عقد التجمع المقبل عام 2022 في لشبونة بالبرتغال.

وقضى الكثير من الشبان ليلتهم في المناطق المفتوحة في متنزه يحمل اسم البابا يوحنا بولس الذي كان آخر باب يزور بنما في 1983.

وفي عظته الختامية في القداس الذي بدأ مبكراً عن المعتاد في الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي بسبب درجات الحرارة المدارية المرتفعة حث البابا الشبان على العمل لمقاومة "الخوف والاستبعاد والشك والتلاعب".

وبعد أن يقضي البابا أسبوعاً في الفاتيكان، سيتوجه الأحد المقبل في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لأبوظبي بالإمارات حيث سيصبح أول بابا يزور الجزيرة العربية ويقيم أول قداس في مكان عام فيها.