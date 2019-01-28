إصابة 6 جنود في هجومين لـ"بوكو حرام" الإرهابي بنيجيريا

شن تنظيم بوكو حرام الإرهابي، هجومين، الأحد، على قاعدتين عسكريتين في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا قرب الحدود مع الكاميرون، ما أدى إلى إصابة 6 جنود، وفقا للعين الإخبارية.

ويعد الهجومين الأحدث ضدّ أهداف عسكرية في تلك المنطقة، في وقتٍ بات فيه الأمن ورقةً أساسية في حملة الانتخابات العامة المقبلة.

ويسعى الرئيس محمد بخاري الذي وصل إلى السلطة في عام 2015 مع وعد بالقضاء على الإرهابيين، إلى ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 16 فبراير/شباط.

وحسب مسؤول عسكري، صدّت القوات النيجيرية في وقت مبكر، الأحد، هجوما شنه إرهابيو بوكو حرام بقيادة أبو بكر شكوي في مدينة بولكا في مقاطعة غووزا على طول الحدود مع الكاميرون.

وأوضح، أن الإرهابيين بدأوا هجومهم قرابة منتصف الليل ودخل العسكريون في قتال معهم لثلاثين دقيقة ما دفعهم للانسحاب.

وأضاف أن عناصر التنظيم، هاجمت أيضا، مساء السبت، قاعدة عسكرية أخرى في قرية لوغوماني بالقرب من مدينة غامبورو، ما أدى إلى مواجهات نتج عنها إصابة 6 جنود.

ويهاجم إرهابيو بوكو حرام بشكل متكرر قواعد عسكرية في جنوب شرق البلاد منذ يوليو/تموز، ما أدى إلى سقوط مئات القتلى.

وأدى التنظيم الإرهابي الذي بدأ عام 2009 في نيجيريا إلى مقتل نحو 27 ألف شخصا، ونتج عنه أزمة إنسانية خطيرة مع نزوح 1,8 مليون شخص.