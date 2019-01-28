أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، الأحد، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجومين المزدوجين اللذين استهدفا إحدى الكنائس بجنوب الفلبين وأديا لسقوط عدد من القتلى والجرحى، وفقا للعين الإخبارية.
وشدد المصدر على موقف السعودية الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الفلبين مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وقد أعلن مسؤولون أمنيون فلبينيون أن تفجيرين مزدوجين خلال قداس بإحدى الكنائس بجنوب الفلبين أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 21 قتيلا و71 مصابا.
جاء ذلك بعد أيام من تصويت هذه المنطقة التي تقطنها أغلبية مسلمة بالموافقة في استفتاء بشأن الحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدين العملية الإرهابية التي استهدفت كنيسة جنوبي الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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