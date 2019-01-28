البشير لـ بالسيسي: سد النهضة قضية حيوية لمصر والسودان

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، خلال المؤتمر الصحفي المشترك عقب جلسة المباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد - رضاه التام عن مستوى العلاقات بين البلدين في شتي المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية، منوها بتطابق وجهات النظر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وقال البشير "تحدثنا عن مشروعات ربط الطرق البرية القائم، وقريبا مشروع الربط الكهربائي، وكذلك دراسات ربط السكك الحديدية التي ستجمع بين مصر والسودان على أن تمتد إلي إريتريا وإثيوبيا وتشاد وداكار وجيبوتي، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا حول القضايا المشتركة، وخاصة أمن البحر الأحمر وحماية شواطئه، حيث يعد ممرا مائيا دوليا يربط بين شرق وغرب العالم، لافتا إلى أن هناك اتفاقيات في هذا الشأن ستكلل بالنجاح".

وأضاف "سد النهضة قضية حيوية لمصر والسودان، حيث أن مصر لها مصلحة كبيرة في مياه النيل، وما يجري حاليا من بناء وتشغيل سد النهضة يهم السودان ومصر، وعلينا مواصلة الاتفاق بشأن معدلات ملء السد بالاتفاق مع إثيوبيا لضمان حقوق مصر والسودان في مياه النيل وعدم التأثير عليها".

وشدد البشير على أهمية التعاون الثنائي الأمني بين مصر والسودان، لافتا إلى أن هناك منظمات سالبة تعمل على زعزعة الأمن في المنطقة، موضحا أنه أطلع الرئيس السيسي على تطورات الأوضاع في السودان بعيدا عما يثار في الإعلام، وأن الشعب السوداني واع ويفوت الفرصة على كل من يحاول زعزعة استقرار بلاده.

وأعرب- في هذا الصدد- عن التقدير لمصر على إرسال وفد رفيع المستوى للخرطوم منذ بدء الأزمة، حرصا منها على استقرار السودان، وأشار إلى دور السودان في تحقيق السلام بجنوب السودان، فضلا عن إرساء السلام بأفريقيا الوسطي.

واختتم البشير، كلمته، بالإعراب عن تطلع السودان لرئاسة مصر للاتحاد الفريقي وإعطاء دفعة قوية للتعاون الأفريقي والعمل المشترك.