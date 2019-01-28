حكومة كردستان تنفى منع الرئيس العراقى من دخول أربيل

نفى نيجرفان بارزانى رئيس حكومة كردستان، اليوم الأحد، أنباء منع رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح من دخول أربيل.
وكانت وسائل إعلام كردية قد ذكرت، في وقت سابق، أن برهم صالح أبلغ بعد توليه منصب رئيس الجمهورية بمنعه من دخول أربيل على خلفية انتخابه دون الحصول على توافق كردي وخاصة بين حزب الاتحاد الوطني الذي رشحه والحزب الديمقراطي الكردستاني.
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