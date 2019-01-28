حكومة كردستان تنفى منع الرئيس العراقى من دخول أربيل

نفى نيجرفان بارزانى رئيس حكومة كردستان، اليوم الأحد، أنباء منع رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح من دخول أربيل.

وقال بارزانى - فى تصريحات أوردتها لقناة "الإخبارية" العراقية - إن: "الأنباء حول منع رئيس جمهورية العراق برهم صالح، من المجىء إلى أربيل، غير صحيحة"، مضيفًا "ليست لدينا مشكلة شخصية مع أحد".

وحول وجود القوات الأمريكية فى العراق، قال بارزانى، إن: "وجودهم ضرورى لمساعدة القوات الأمنية طالما بقى تنظيم داعش فى البلاد ، مشيرا إلى أن تنظيم (داعش) الإرهابى خلف العديد من الشهداء بصفوف قوات البيشمركة والحشد الشعبى، مؤكدا أن التنظيم عدو للجميع، لكن خطره قل الآن بسبب التعاون الأمنى بين بغداد وأربيل.

وأضاف: "قطعنا شوطا كبيرا فى مباحثاتنا مع الحكومة العراقية وهناك تعاون وثيق خاصة فيما يتعلق بالجانب الأمنى وتبادل المعلومات الاستخبارية لمحاربة داعش". وأشار إلى أن موقفه ثابت بضرورة حل المسائل العالقة مع بغداد عبر التفاهم والحوار على أساس الدستور.

وكانت وسائل إعلام كردية قد ذكرت، في وقت سابق، أن برهم صالح أبلغ بعد توليه منصب رئيس الجمهورية بمنعه من دخول أربيل على خلفية انتخابه دون الحصول على توافق كردي وخاصة بين حزب الاتحاد الوطني الذي رشحه والحزب الديمقراطي الكردستاني.