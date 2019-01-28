شكرا لقرائتكم ترمب "مستعد" لإغلاق الحكومة مجدداً بسبب "الجدار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني، إن الرئيس دونالد ترمب مستعد لإغلاق حكومي آخر في حال رفض الكونغرس التعاون معه لتأمين الحدود الجنوبية.

وقال مولفاني إن #ترمب لا يريد إغلاق الوكالات الفيدرالية مرة أخرى، ولا يريد إعلان حالة طوارئ وطنية. لكنه أكد أن الرئيس الأميركي "على استعداد للقيام بذلك".

وأوضح أن ترمب وافق على إعادة فتح الحكومة لمدة ثلاثة أسابيع لمنح الديمقراطيين فرصة للتفاوض.

وأشار مولفاني إلى إن بعض الديمقراطيين يقرون بخطة ترمب لتعزيز أمن الحدود، لكنهم قالوا إنهم لن يتمكنوا من التعاون مع البيت الأبيض طالما كان هناك إغلاق جزئي للحكومة.

وجاءت تصريحات مولفاني في مقابلة مع قناتي "سي بي إس" و"فوكس نيوز صنداي" أمس الأحد.