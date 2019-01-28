السجن أربع سنوات ونصف سنة لمحام أدين بالتخريب في الصين

اسماء السيد - بكين: أعلنت محكمة في مدينة تيانجين في شمال الصين أنها حكمت الإثنين على المحامي الصيني المتخصص في الدفاع عن حقوق الإنسان وانغ تشوانجانغ بالسجن أربع سنوات ونصف سنة بعد إدانته بالتخريب.

قالت محكمة تيانجين الشعبية الوسيطة الثانية إن وانغ "أدين بتخريب الدولة ، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات وستة أشهر، وبالتجريد من حقوقه السياسية لخمس سنوات".

كان وانغ (42 عامًا) تولى الدفاع عن ناشطين سياسيين وأعضاء في طائفة فالونغونغ المحظورة وفلاحين حرموا من أراضيهم. وكان واحدًا من مئتي مدافع عن حقوق الإنسان أوقفوا في يوليو 2015.

وقد اتهم رسميًا في يناير 2016 بالتخريب، وهي تهمة يعاقب عليها القانون بالسجن مدى الحياة. وتمت محاكمته في 26 ديسمبر في تيانجين في جلسة مغلقة لحماية "أسرار الدولة"، على حد تعبير المحكمة.

دانت منظمة العفو الدولية المحاكمة، معتبرة أنها "مسرحية وحشية" و"قضية وهمية". ومنعت لي وينزو زوجة وانغ من مغادرة منزلها في بكين لحضور محاكمته في نيانجين، التي تبعد نحو مئة كيلومتر عن العاصمة.

كانت قضية وانغ أثارت قلق دول عدة، خصوصًا ألمانيا، التي التقت مستشارتها أنغيلا ميركل خلال زيارتها الأخيرة إلى بكين زوجة المحامي.

