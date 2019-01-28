كاتبة سعودية تثير الجدل بتغريدة حول إسرائيل

اليوم الجديد
أثارت الكاتبة السعودية، سهام القحطاني، حلة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات لها حول إسرائيل.
وقالت الكاتبة في جريدة "الجزيرة" السعودية إن "وجود إسرائيل بات أمرا واقعا ورفض التطبيع معها ليس إلا "شعارات وجدانية".
وكتبت القحطاني، في تغريدة على حساب منسوب لها على "تويتر": "فضيحة التطبيع مع إسرائيل.. عار التطبيع مع إسرائيل.. جريمة التطبيع مع إسرائيل!!.. لقد انتهى زمن هذه الشعارات الوجدانية".
وأضافت القحطاني: "إسرائيل واقع، وعدم اعترافنا بهذا الواقع وجديته وتأثيره علينا لن يغيره، هناك دوما بدايات...
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