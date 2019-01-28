موجز الإمارات || ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية في الإمارات ..«كارثة إنسانية» .. زوجة شقيقين كلاهما على قيد الحياة والسبب «الحرب» .. حاكم الشارقة يعتمد زيادة في الدعم الاجتماعي لبعض المستفيدين

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

أظهر استطلاع للظروف الاقتصادية العالمية للربع الأخير من العام 2018، قامت به جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، ومعهد المحاسبين الإداريين، وشمل 3800 محاسب حول العالم، أن الزيادة في الإنفاق في مجال البنية التحتية تشكل بشرة خير لاقتصاد الإمارات. وارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية في الإمارات بشكل عام في الربع الرابع والأخير من العام 2018.

وذكرت هنادي خليفة، مدير العمليات في معهد المحاسبين الإداريين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: «تشير نتائج الاستطلاع إلى ارتفاع الثقة بالأعمال في منطقة الشرق الأوسط، بتحفيز من موجة الإنفاق على البنية التحتية في الإمارات، ويتماشى ذلك مع الأهداف التي وضعتها الحكومة الإماراتية لتحقيق رؤية الإمارات 2021».

وتوقعت أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات مزيداً من النمو خلال السنوات القليلة المقبلة، متأثراً باستمرار أنشطة البناء وصولاً إلى معرض إكسبو 2020. وتشير التقديرات إلى أن الاستثمارات في مجال البنية التحتية تؤدي دوراً حيوياً هاماً في دفع عجلة نمو الاقتصاد المحلي، الذي يتجه بشكل متزايد إلى الاعتماد على الأنشطة غير النفطية. وحقق الإنفاق الحكومي أعلى مستوياته منذ سنوات عدة، ويركز بشكل خاص على تعزيز التنوع في الاقتصادات الإقليمية وتحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

ورأت ليندسي ديغوف دي نانك، رئيس الجمعية في الشرق الأوسط، أن هناك المزيد من التفاؤل، ما يعني أن الاقتصاد قد يحقق أداءً قوياً نسبياً خلال العام المقبل. وتابعت: «ستساهم الزيادة في الإنفاق عموماً على مشاريع البنية التحتية، وخصوصاً المشاريع المرتبطة بمعرض إكسبو 2020 بدعم النمو، وهناك تحسّن جذري في المكون الفرعي للإنفاق الحكومي، مقابل استقرار في المكوّن الفرعي لطلبات العروض الجديدة».

وعالمياً أظهر الاستطلاع، مستويات ثقة سلبية في جميع المناطق الرئيسة، مع بروز دلائل على ضعف النمو في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم (الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو). ويكشف الاستطلاع تشاؤماً من قبل المستطلعين بشأن التوقعات المستقبلية، حيث سجلت أوروبا الغربية ومنطقة البحر الكاريبي أدنى النتائج. أما القسم الأقل تشاؤماً من الاقتصاد العالمي فقد كان مرة أخرى جنوبي آسيا، تليه كلّ من أفريقيا وأمريكا الشمالية.(المصدر)

فاجعة سناء.. زوجة شقيقين كلاهما على قيد الحياة

انقلبت حياة عائلة سورية رأساً على عقب بعد اكتشاف أن أحد أبنائها، الذي كان يعتقد أنه ميت، على قيد الحياة.

فقد وجدت زوجته، سناء، نفسها متزوجة من رجلين في الوقت نفسه، والرجلان شقيقان أيضاً.

في بداية الحرب والفوضى الأمنية في حلب، العام 2011، اختفى الشاب عمار حلو، وتلقت عائلته تأكيدات بأنه توفي تحت التعذيب.

كانت زوجته سناء، حاملاً في شهورها الأولى، وبعد تقبل العائلة موت الابن عمار، بدأت تفكر في طريقة تضمن بقاء سناء وطفلها مع العائلة، فقامت بتزويجها من أخ زوجها المتوفى، ليحافظ على المولود الجديد ويقوم بتربيته وإعالته. وبعد ذلك أنجبت سناء ولدا آخر من زوجها الجديد.

كانت سناء قد بدأت تتعافى من مصيبة فقدان الزوج الأول، وباتت مندمجة في حياة جديدة، مع طفلين وزوج من العائلة نفسها، إلا أن ما كان يفترض أن يكون حدثاً مفرحاً تحول إلى صاعقة دمرت العائلة.

فقد تبين أن الابن "المتوفى" ما زال على قيد الحياة، وعاد إلى منزله ليجد زوجته على ذمة شقيقه، وطفله كذلك في كنفه.

تروي سناء القصة لـ "البيان" وهي في فاجعة أليمة، لا تعلم ماذا تفعل، وتقول: "انتابتني مشاعر متناقضة بين فرح وحزن". فبين حبها لزوجها والواقع الجديد الذي فرضه نبأ موته في المعتقل والطفل الذي تم إنجابه من أخيه، لا حلول توافقية.

هي المأساة مسجدة بكامل أركانها.

انزوت سناء بإحدى زوايا البيت وبدأت تبكي باحثة عن حل. هل تعود إلى الزوج الأول أم تبقى مع الزوج الثاني؟ هل يمكن أن يتجاوز الشقيقان هذه المحنة؟

الإجابات كلها تؤدي إلى تعميق المحنة التي ما زالت معلّقة. فالزوج الأول، عمار، قطع صلته بعائلته، وهو لا يعرف صحة ما قام به صحيح أم لا، لكن مشاعره المتناقضة لم تترك له حلاً سوى الاختفاء، وكأن خبر وفاته ما زال ساري المفعول. بينما بات شقيقه؛ أي الزوج الحالي لسناء، كارهاً للعودة إلى المنزل والعائلة، وبات يقضي أغلب وقته في الخارج، وأهمل واجبات العناية بالعائلة.

وماذا عن سناء؟ سناء تعيش المأساة مرتين.

هي الحرب تجعل أحياناً البقاء على قيد الحياة عبئاً ثقيلاً.(المصدر)

حاكم الشارقة يعتمد زيادة في الدعم الاجتماعي لبعض المستفيدين

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة م منح زيادات نوعية كخدمات داعمة اجتماعيا لبعض المستفيدين الأكثر حاجة.

وتمثلت الزيادات في منح المستفيدين من أرباب المنازل مساعدة اجتماعية لإدارة مصاريف المنزل بمبلغ 3000 درهم شهريا و رفع خط استحقاق المساعدة الاجتماعية من 7280 إلى 10280 درهم للفرد.

كما تقرر منح المستفيدين (طريحي الفراش) من كبار السن أو المعاقين فاقدي الرعاية الاجتماعية مساعدة اجتماعية كبدل للرعاية الصحية.

وقدمت دائرة الخدمات الاجتماعية مقترحا ازيادة قيمة الدعم الاجتماعي لمستفيدي الإعانات الاجتماعية بناء على توجيهات حاكم الشارقة.(المصدر)