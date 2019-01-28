الاندبندنت: العصابات الألبانية أصبحت أكبر مهرب للمخدرات في الاتحاد الأوروبي

اشارت صحيفة "الإندبندنت" في موضوع يلقي الضوء على دولة ​ألبانيا​ وتحولها بسبب ​تجارة المخدرات​ إلى ​كولومبيا​ الأوروبية، الى أن ​الشرطة​ شنت حملة شعواء على أماكن زراعة القنب والمخدرات في ألبانيا قبل نحو عامين وتمكنت خلال تلك الحملة من تدمير مساحات كبيرة من هذه الزراعات لكن ذلك لم يؤثر على نشاط تجار المخدرات اللذين يقومون بتهريبها إلى بقية دول ​الاتحاد الاوروبي​.

اضافت الصحيفة البريطانية إن المهربين أصبحوا أكثر شراسة حيث أصبحوا يهربون كميات كبيرة من ​الكوكايين​ في مخبأ صغير في قارب ويبحرون به سرا إلى شواطىء أي دولة من دول ​الاتحاد الأوروبي​ معتمدين على شبكات التهريب والدعم التي أسسوها في وقت سابق.

ولفتت الصحيفة إلى ان المهربين الألبان أصبحوا يشترون الكوكايين من أميركا الوسطى والهروين من وسط أسيا ويهربونه إلى إيطاليا ومنها إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي في تجارة تدر المليارات كل عام.

واشارت الصحيفة إلى ان الشرطة في ​الولايات المتحدة​ وأوروبا تؤكد أن العصابات الألبانية أصبحت أكبر مهرب للمخدرات في الاتحاد الأوروبي كما أصبحت قيمة المخدرات التي تقوم بتهريبها إلى أوروبا نحو 4 مليارات دولار سنويا وهو التقدير المعتمد على حجم ونسبة المخدرات التي صادرتها الشرطة.