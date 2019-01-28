خارجية الأردن: لن نراقب أو نسيطر على قاعدة التنف بعد انسحاب أميركا

أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في تصريح صحفي أن بلاده لن تراقب أو تسيطر على قاعدة التنف العسكرية الأميركية في سوريا قرب الحدود مع الأردن بعد انسحاب القوات الأميركية لوقوعها خارج الأراضي الأردنية.
وأكد أن "الأردن سوف يحمي حدوده ولكنه لن يعبر إلى داخل الأراضي السورية، ونأمل أن تعقد محادثات ثلاثية للاتفاق على ترتيبات تضمن الأمن في الجانب الآخر من الحدود"، موضحا أن "التنف على الجانب الآخر من الحدود، وكما قلت، فالأردن لن يعبر الحدود، سوف نتخذ الإجراءات الضرورية لحماية أمننا، وسوف نزيل أي تهديد له، ولكن الترتيبات على الجانب الآخر من الحدود بعد الانسحاب ينبغي أن يتم الاتفاق عليها من كافة الأطراف، ويجب أن تضمن الأمن والأمان في المنطقة".
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