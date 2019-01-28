أنصار رئيس الوزراء التونسي يعلنون تأسيس حزب جديد قريبا

أعلن أنصار رئيس الوزراء التونسي ​يوسف الشاهد​ أنهم سيؤسسون حركة سياسية باسم "تحيا تونس" بزعامته للاستعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام الجاري.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر من الصراع الداخلي على السلطة في حزب ​نداء تونس​ الحاكم بين معسكر الرئيس التونسي ​الباجي قايد السبسي​ ورئيس الوزراء يوسف الشاهد.

واختير المدير السابق لديوان الرئاسة سليم العزبي منسقا عاما لتنظيم المؤتمر التأسيسي للحركة. إلا أنه لم يحدد موعد لذلك بعد.

وأوضح العزبي لوكالة فرانس برس أنّ الحزب الجديد سيكون "تقدميا" و"خصما" ل​حزب النهضة​ الإسلامي، مشيرا الى "أننا لا نطلق حزبا من لون واحد، بل حركة سياسية يمكنها جمع كل أطياف أسرتنا الديمقراطية".