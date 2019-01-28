التايمز: أنصار الأسد بالمحافظات السورية ينتقدوه بسبب نقص الوقود

اشار صحيفة "التايمز" في موضوع بعنوان "أنصار الأسد ينتقدوه بسبب نقص الوقود"، الى إن المحافظات السورية التي ظلت موالية للرئيس السوري بشار الأسد خلال الاعوام الثمانية الأخيرة تشهد حالة من الغضب والانتقادات بسبب نقص الوقود وهو الامر الذي يحدث رغم استعادة النظام السيطرة على أغلب أنحاء البلاد.
واوضحت الصحيفة البريطانية أنه في نوع من الاحتجاج غير المسبوق اتجه المواطنون السوريون إلى مواقع التواصل الاجتماعي لانتقاد النظام وتأكيد فشله في إدارة البلاد بسبب نقص الوقود والكهرباء.
اضافت الصحيفة إن النظام تسامح مع هذه الاحتجاجات كنوع من انواع التنفيس، بالإضافة إلى استخدامها كنوع من الضعط على الدول الحليفة لتقديم الدعم.
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