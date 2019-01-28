الخزانة الأميركية ترفع العقوبات عن مجموعة روسال وشركة إن بلاس الروسيّتين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركيّة رفع العقوبات التي فُرضت في نيسان على مجموعة "روسال" وشركة "إن بلاس" التابعة لها، واللتين كان يُسيطر عليهما الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا المقرّب من الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​.

وأوضحت الوزارة في بيان أنّ الشركتين قلّصتا من قبضة ديريباسكا عليهما، وأنّ كلاً منهما وافقت على وجود شخصيات مستقلة من ​الولايات المتحدة​ و​الاتحاد الأوروبي​ في مجلس إدارتها. غ