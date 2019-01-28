ابو سعيد: المجتمع الدولي اليوم بأمسّ الحاجة إلى محاسبة جديّة "لإسرائيل

إعتبر رئيس وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان السفير ​هيثم ابو سعيد​ أنّ "حسابات البعض ليست في مكانها والأمور ذاهبة إلى إعادة أخذ المبادرة كاملة من قبل الجيش السوري"، مطالبا "بعض الجهات المحلية والإقليمية التواضع في شأن المقاربة لملفات إنسانية وليس هناك سياسات متشنجة في العمل العام وإنما التعاطي بحكمة ورويّة وأخذ المصلحة العامة في الأولوية".

وكشف ابو سعيد عن "الدور المستمر لبعض ​الدول العربية​ بدعم ​المجموعات التكفيرية​ في ​الشمال​ السوري وتنسيق كامل مع ​الولايات المتحدة الأميركية​ من أجل فرملت الحل السريع الذي تتجه إليه دمشق، كما أن العدوان الإسرائيلي المبرمج مع المجموعات المقاتلة تثير الريبة وتعرقل الحلول الموضوعة والخيارات التي تعمل على نشر السلم والأمن في المجتمع السوري، أدّت إلى تعزيز بعض مواقع جبهة "النصرة" المحظورة دولياً في الشمال السوري".

وراى ابو سعيد أن "المجتمع الدولي اليوم بأمسّ الحاجة إلى محاسبة جديّة "لإسرائيل" على خرقها للقوانين الدولية والسيادية والتي تتحمّل مسؤولية الأبرياء الذين سقطوا كاملاً".