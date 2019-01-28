إصابة 3 أشخاص بينهم طفلان بحريق في شقة في الكسليك

شب حريق ليل أمس داخل شقة في الطابق السفلي في مبنى سكني في ​الكسليك​، أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم طفلان بحروق.

وعملت فرق الإطفاء في مركز ​الدفاع المدني​ في ​جونية​ على إخماد الحريق الذي أتى على أثاث الشقة. وتم نقل المصابين بواسطة الدفاع المدني و​الصليب الأحمر​ إلى مستشفى السان لويس.