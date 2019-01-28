شب حريق ليل أمس داخل شقة في الطابق السفلي في مبنى سكني في الكسليك، أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم طفلان بحروق.
وعملت فرق الإطفاء في مركز الدفاع المدني في جونية على إخماد الحريق الذي أتى على أثاث الشقة. وتم نقل المصابين بواسطة الدفاع المدني والصليب الأحمر إلى مستشفى السان لويس.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 3 أشخاص بينهم طفلان بحريق في شقة في الكسليك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.