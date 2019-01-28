مصادر مطلعة استغربت الاهمال في موضوع محاولة اغتيال يعقوب

استغربت مصادر سياسيّة مطّلعة على ملف محاولة اغتيال رئيس "حركة النهج" ​حسن يعقوب​ عدم حضور القوى الامنيّة والعسكريّة الى مسرح عمليّة الاعتداء الساعة الواحدة من فجر الجمعة، رغم وجود اشارة قضائيّة من مدّعي عام ​البقاع​ القاضي منيف بركات باجراء كل ما يلزم من حماية وحضور القوى العسكريّة والادلة الجنائيّة، مما استتبع حصول الهجوم الثاني الاكبر الاحترافي الساعة الرابعة فجرا ممّا يشير لضغوط قوى متنفّذة ارادت التمهيد لعملية الاغتيال ب​الاسلحة​ الصاروخيّة التي تم احباطها من مجموعة الحماية الخاصة ليعقوب.

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