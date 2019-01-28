الديلي تليغراف: بيني غانتس يستخدم فيلما فلسطينيا مسروقا في حملته الدعائية

اشارت صحيفة "الديلي تليغراف" في تقرير بعنوان "​بيني غانتس​ يستخدم فيلما فلسطينيا مسروقا في حملته الدعائية"، الى إن اللواء ال​إسرائيل​ي السابق بيني غانتز الذي يخوض سباق الانتخابات العامة في إسرائيل استخدم مقاطع من فيلم فلسطيني مسروق في جزء من حملته الدعائية منوها من خلالها أنه ساهم في إعادة اجزاء من غزة إلى العصر الحجري خلال الحرب التي جرت عام 2014.

وكان غانتز يقود الحملة العسكرية الإسرائيلية على ​قطاع غزة​ عام 2014 قبل أن يقرر ترك الخدمة و دخول معترك ال​سياسة​ ليخوض الانتخابات العامة امام بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي.

واشارت الصحيفة إلى ان غانتز لم يقدم الكثير للناخبين حتى الآن عن مؤهلاته السياسية او الاقتصادية أو حيثيات برنامجه لكنه بدأ حملته الدعائية بتقديم مقاطع مصورة في وسائل الإعلام تقدم للناخبين مؤهلاته العسكرية.

اضافت الصحيفة أن أحد الإعلانات يفتخر بأن غانتز "قتل 1364 إرهابيا" بينما يقول آخر إنه "أعاد اجزاء من غزة إلى العصر الحجري"، موضحة أن الفيديوهات لا تذكر أي شيء عن قتل 1462 مدنيا خلال الحرب حسب إحصاءات ​الأمم المتحدة​.

واشارت الصحيفة إلى أن أحد الفيديوهات يضم مشاهد جوية مصورة من طائرة مسيرة التقطها الجانب الفلسطيني بعد الحرب توضح مدى الدمار الذي تعرض له القطاع، موضحة أن الفيديو صورته شركة "ميديا تاون" الفلسطينية والتي يقع مقرها في غزة والتي أكدت أن المقطع مسروق واستخدمه غانتز في حملته دون الحصل على إذن منها.