رئيس بلدية عرسال: ما يحكى عن بناء منازل في مخيمات النازحين غير صحيح

اشار رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري الى اننا لا نسعى الى توطين النازحين السوريين في عرسال، وما يحكى عن بناء منازل في المخيمات غير صحيح.
واكد الحجيري في حديث اذاعي، لا بناء مخيمات جديدة في عرسال.
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