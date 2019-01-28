رئيس بلدية عرسال: ما يحكى عن بناء منازل في مخيمات النازحين غير صحيح

اشار رئيس بلدية ​عرسال​ ​باسل الحجيري​ الى اننا لا نسعى الى توطين ​النازحين السوريين​ في عرسال، وما يحكى عن بناء منازل في المخيمات غير صحيح.

واكد الحجيري في حديث اذاعي، لا بناء مخيمات جديدة في عرسال.