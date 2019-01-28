فتح الطريق نحو الكوستا برافا مستديرة السمكة الاوزاعي باتجاه اوتوستراد المطار

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ أنه بعد المتابعة والتنسيق مع المعنيين وتسهيلا لحركة المرور تم فتح الطريق حاليا نحو الكوستا برافا - مستديرة السمكة ​الاوزاعي​ باتجاه اوتوستراد المطار. وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أعلنت في بيان عن منع مرور السير بشكل كلّي على ​طريق خلدة​ - الاوزاعي باتجاه ​بيروت​، وتحويله الى أنفاق المطار ​الشويفات​، وذلك من الساعة السادسة صباح اليوم، بسبب حصول انخساف للمُعبّد على المسلك الشرقي لطريق ​الاوزاعي​ امام المدرسة الرسمية، الذي ادى الى احداث حفرة عميقة بقطر 3 أمتار تقريبا.

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