مسؤولة أممية تزور تركيا للتحقيق في مقتل خاشقجي

محمد اسماعيل - القاهرة - إسطنبول - (د ب أ):

تصل المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج القضاء، أجنيس كالامار، إلى تركيا اليوم الاثنين، للتحقيق في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد ما يقرب من 4 أشهر على مقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

ومن المقرر أن تستمر زيارة كالامار لتركيا حتى الثالث من فبراير المقبل لجمع معلومات حول مقتل خاشقجي، قبل اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو المقبل.

وتأتي الزيارة في أعقاب جهود سعودية لتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي الذي شكك في مصداقية تحقيق الرياض في مقتل خاشقجي.

وتصر السعودية على أن وفاة خاشقجي، مواطن سعودي منتقد لولي العهد محمد بن سلمان، كانت نتيجة "عملية مارقة" وقدمت السلطات 11 متهما للمحاكمة بتهمة قتل خاشقجي.

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصر على أن الأمر بقتل خاشقجي جاء من أعلى مستويات الحكومة السعودية.

ودعا وزير الخارجية التركي مولوود تشاووش أوغلو إلى إجراء تحقيق دولي، مشيرا إلى أن أردوغان أمر بالتحضير لتحقيق هذه الغاية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد قال في وقت سابق إنه لا يملك سلطة إجراء تحقيق في وفاة خاشقجي، ولم تتقدم أي دولة بطلب رسمي لإجراء تحقيق جنائي.

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