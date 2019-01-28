"عايزني أشتغل خدامة".. عامل يشعل النيران في زوجته بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - (الخليج 365):

أشعل عاطل، أمس الأحد، النار في جسد زوجته، بالسويس، عقب الاعتداء عليها بالضرب المبرح، بسبب رفضها الاستمرار في العمل خادمة في المنازل.

ونقلت السيدة المصابة بحروق 75% من جسدها إلى مستشفى السويس العام، ثم إلى مستشفى آخر في مدينة العاشر من رمضان بسبب خطورة حالتها.

وأعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين بالسويس الدفاع عن السيدة حتى يتم معاقبة الزوج المتهم قانونيًا.

وتلقى مدير أمن السويس، إخطارًا من نقطة مستشفى السويس العام، بوصول "إيمان ح." من سكان منطقة الكيلو 46 بالقطاع الريفي، مصابة بجروح وكدمات وحروق في الجسد، وأن الحروق وصلت إلى 75% من الجسد.

وقالت الزوجة عقب خروجها من غرفة العناية المركزة، إن زوجها اعتدى عليها بالضرب وأشعل النيران بجسدها بسبب محاولته إجبارها على العمل خادمة في المنازل، لأنه يرفض العمل بسبب تعاطيه للمخدرات.

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