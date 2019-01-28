كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل قيادي في القاعدة بليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت غرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبي، مقتل الإرهابي القيادي في تنظيم القاعدة المتطرف عادل أحمد العبدلي المكنى "أبو الزبير الليبي" أثناء مداهمة وكر للإرهابيين في حي حجارة، بمدينة سبها.

ونقل موقع "المرصد" الليبي، عن غرفة عمليات الجيش في وقت متأخر أمس الأحد، أن العبدلي من العناصر الإرهابية الخطيرة، والتحق بالتنظيم في سوريا، وسبق سجنه في سجن أبو سليم وبعد 2011، أصبح من العناصر النشطة وخاصة في التجنيد وتنقل الإرهابيين بين سوريا وليبيا.

وكانت وسائل إعلام وصفحات على وسائل التواصل الإجتماعي، قالت إن "إشتباكاً دار بين قوات الجيش وقبيلة التبو فى حي حجارة"، قبل أن يؤكد الجيش اشتباكه مع مجموعة إرهابية، ما أسفر عن مقتل العبدلي .