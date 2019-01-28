كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: قوات خاصة إضافية إلى الحدود مع سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الجيش التركي، أمس الأحد، تعزيزات من القوات الخاصة إلى الوحدات العسكرية إلى الحدود مع سوريا، وفق ما نقل موقع "أحوال" التركي.

ونقل الموقع وصول تعزيزات من القوات الخاصة التركية مصحوبة بإجراءات أمنية مشددة إلى الوحدات العسكرية المرابطة على الحدود في منطقة كيريكهان في ولاية هطاي، جنوب تركيا، بالتوازي مع تعزيزات عسكرية للقوات التركية المنتشرة قرب الحدود مع سوريا إلى ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا.

وأوضحت أن الرتل العسكري أرسل في وقت سابق عبر القطارات من ولاية تكيرداغ ووصل على 26 قاطرة ومنها حاملات جند مدرعة وآليات حربي.

وتتوالى تعزيزات الجيش التركي إلى المنطقة وسط ترقب لعملية عسكرية تركية جديدة في شمال شرق سوريا ضد من تصفهم أنقرة بالإرهابيين، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية ومسلحين من تنظيم داعش الإرهابي.