كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: قضية الأمريكي المحتجز في إيران تزداد تعقيدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تناولت تقارير أبرزتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، القضية الخاصة بالأمريكي المعتقل في إيران والذي يدعى مايكل وايت.

وقالت الصحيفة، السبت: إن القضية أصابها التعقيد بشكل كبير، بعدما قال المدعي العام الإيراني إن السجين قد يواجه اتهامات تتعلق بالإضرار بالأمن القومي الإيراني.

ويعتبر وايت هو أول أميركي يسجن في إيران منذ تولي إدارة ترامب السلطة قبل عامين، ورفع اعتقاله عدد السجناء الأمريكيين في إيران إلى أربعة على الأقل، وزاد من توتر العلاقات المتدهورة بين إيران والولايات المتحدة.

وأضاف المدعي: إن وايت يخضع للتحقيق في اتهامات أمنية أخرى غير محددة وأنه ظل معتقلًا في مدينة مشهد، حيث تم احتجازه قبل ستة أشهر.