كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تعين حليف لـ"جوايدو" قائما بأعمال سفارة فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، إنها قبلت ممثلاً لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو ليصبح قائماً بأعمال السفارة الفنزويلية في الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان إن واشنطن قبلت يوم الجمعة الماضي ترشيح غوايدو لكارلوس الفريدو فيشيو عضو المعارضة الفنزويلية لتولي المهمة وأن يكون لفيشيو السلطة على الشؤون الدبلوماسية باسم فنزويلا في الولايات المتحدة.

ويواجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تحدياً غير مسبوق لسلطته بعد أن أعلن غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد مشيراً إلى تزوير الانتخابات.

وحصل غوايدو على دعم دولي واسع بما في ذلك من الولايات المتحدة.

وانشق الملحق العسكري الفنزويلي في واشنطن الكولونيل خوسيه لويس سيلفا عن حكومة مادورو يوم السبت.

وقالت تقارير إخبارية إن فيشيو غادر فنزويلا في 2014 بعد أن سجنت الحكومة زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز.