السعودية تفرج عن ملياردير معتقل منذ 2017

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مكتب رئيس الوزراء الأثيوبي، أبيي أحمد، مساء أمس، الأحد، أنّ السعودية أطلقت سراح رجل الأعمال السعودي المولود في أثيوبيا، محمد العمودي، المحتجز في الرياض منذ العام 2017 ضمن حملة سعودية لمكافحة الفساد.

وكتب مكتب أبيي أحمد على "تويتر" أنّ العمود "أطلق سراحه من سجن في السعودية"، وتابع "نتمنى أن يعود محمد العمودي سالمًا إلى أثيوبيا".

ولم يتسنّ التأكّد من إطلاق سراح العمودي على الفور من مصدر سعودي.

ووفقًا لمجلة "فوربس"، ولد العمودي البالغ 72 عامًا وهو مواطن سعوديّ، من أب سعودي وأم أثيوبية، وهو يمتلك شركات تعمل في قطاع الزراعة والطاقة والبناء في بلدان عدّة، وقد قدّرت فوربس ثروته بحوالي 8.3 مليار دولار (7.3 مليار يورو) في العام 2017.

وأوقفت السلطات السعودية العمودي في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 في حملة تطهير سعودية غير مسبوقة شملت توقيف أمراء ووزراء ورجال أعمال احتجزوا في فندق ريتز كارلتون واتهمتهم سلطات الرياض بالتورط في عمليات فساد.

ومذّاك، توصلت السلطات في المملكة الخليجية الغنية بالنفط إلى "ترتيبات" مالية مقابل الإفراج عن معظم رجال الأعمال الأثرياء الموقوفين.

ويقول معارضو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنّ الاعتقالات كانت محاولة لإبعاد منافسيه المحتملين وتعزيز سلطته.